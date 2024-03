AFL é acusada de ocultar uso de cocaína por jogadores e manipular testes anti-doping

A- A+

A Liga de Futebol Australiano (AFL) anunciou, nesta quarta-feira (27), uma revisão de sua política em relação às drogas ilegais após um deputado denunciar que o consumo generalizado de cocaína entre os jogadores é ocultado pela entidade.

O deputado independente Andrew Wilkie declarou na terça-feira (26) que a Australian Football League (AFL), um dos esportes mais populares do país, manipula “secretamente” os testes de detecção de drogas.

"As acusações são críveis, detalhadas e fornecidas em declarações assinadas que me foram entregues e que identificam claramente as fontes de informação", declarou Wilkie na terça-feira à noite.

Os jogadores foram convidados a "mentir sobre seu estado" enquanto os testes eram ocultados da Sport Integrity Australia e da Agência Mundial Antidoping, explicou o deputado.

"Se não houver drogas ilegais no organismo do jogador, ele é livre para jogar (...) Se houver drogas em seu organismo, muitas vezes é solicitado que simule uma lesão", acrescentou.

O chefe do campeonato, Andrew Dillon, negou que a AFL tenha um problema com drogas, afirmando que afeta apenas "um pequeno punhado de jogadores" a cada ano.

"Estamos revisando nossa política em relação às drogas ilícitas. A revisão está em andamento, mas esperamos que seja atualizada este ano", acrescentou ele aos jornalistas.

Dillon admitiu que os médicos às vezes afastam os jogadores do campo se suspeitarem que tenham consumido drogas.

"Não nos desculpamos pelo fato de que os médicos dos clubes e da AFL tomem medidas adequadas para garantir que qualquer jogador que eles pensem que tenha uma substância ilícita em seu sistema não participe de uma partida da AFL", afirmou.

No início da semana, duas jogadoras do time feminino Sydney Swans renunciaram depois de serem flagradas comprando cocaína.

O futebol australiano, semelhante ao futebol gaélico irlandês, é muito popular no país e gera centenas de milhões de dólares em receita a cada ano.

