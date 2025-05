A- A+

Futebol Sem marcar gols nos Aflitos e com ausência de Paulo Sérgio, Náutico convive com problemas no ataque Diante do Confiança, sábado (10), Timbu tenta quebrar jejum de ainda não ter balançado as redes em casa na Série C

Nos dois jogos que fez como mandante na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico não sofreu gols. Dado positivo, mas que tem peso diminuído quando se observa o outro lado da moeda. Afinal, o Timbu não balançou as redes nos Aflitos quando enfrentou Botafogo-PB e Brusque. Dois empates em 0x0 que, somados aos tropeços fora de casa, deixaram o Timbu na zona de rebaixamento. E que evidenciam o mau momento do ataque pernambucano.

Os únicos gols do Náutico na Série C foram marcados fora de casa, nas derrotas por 2x1 para Itabaiana e CSA, feitos por Hélio Borges e Paulo Sérgio. Por falar no segundo, o centroavante não estará em campo no duelo perante o Confiança, sábado (3), nos Aflitos. O jogador foi expulso perante o Brusque e deixou o técnico Hélio dos Anjos na bronca.

“Não posso aceitar isso passivamente. Já falei com ele (Paulo Sérgio) na frente do grupo. O jogador precisa ter a visão do que está acontecendo. A mudança (durante o jogo) era tática. Queria fazer a bola chegar nele e aquilo (expulsão) matou a gente. Um jogador experiente precisa ter atenção com isso. Não pode perder o equilíbrio”, citou.

“Paulo é um jogador importantíssimo para nós. O valor dele como líder é positivo, uma pessoa positiva dentro do grupo. Tenho observado isso, assim como cobra-se muito do Auremir, que é um exemplo de comportamento”, complementou.

Na edição passada da Série C, Paulo Sérgio foi o artilheiro da competição, com dez gols marcados. Sem ele, a tendência é que Hélio escale Bruno Mezenga de referência na área.



Lesão

Além de Paulo, o Náutico também terá o desfalque de Vinícius. Esse, porém, por um tempo ainda maior, já que o jogador sofreu uma lesão de menisco no joelho esquerdo e passará por um procedimento cirúrgico. O clube não informou o prazo de recuperação do atleta.

Vinícius retornou ao Náutico nesta temporada após boa passagem pelo clube nos anos de 2020 e 2021, com 14 gols e 12 assistências em 57 jogos. O atleta foi a principal contratação do Timbu em 2025, chegando pouco antes da vinda do técnico Hélio dos Anjos, com quem tinha trabalhado anteriormente no time alvirrubro.

No período sem Vinícius, Hélio tem montado o Náutico com dois meias (Patrick Allan e Caio Vítor), deixando um centroavante (que era Paulo Sérgio) e um ponta (Kelvin).

