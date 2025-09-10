Lateral do Náutico projeta Aflitos lotado diante do Guarani

A- A+

Após a vitória por 1x0 diante do Brusque, no Augusto Bauer, na abertura do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025, o Náutico terá duas partidas consecutivas em casa. A primeira será no sábado (13), contra o Guarani, nos Aflitos. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. Sequência que pode deixar o Timbu ainda mais próximo do acesso.







Aflitos

“Estamos doidos para ver os Aflitos lotado. A gente sabe que não vai caber mais alguém. Será um jogo diferente e queremos dar alegria ao torcedor, correspondendo em campo. Vamos dar a vida em busca do resultado”, afirmou o lateral-direito Arnaldo. Depois de encarar o Guarani, o Náutico pegará a Ponte Preta, também em casa, na rodada seguinte.

O pensamento de Arnaldo foi compartilhado pelo técnico Hélio dos Anjos. “Esse jogo é a decisão da vida do Guarani. Eles perderam na primeira rodada. Se a Ponte Preta conquistar mais uma vitória e nós também, a competição começa a definir”, iniciou o treinador.

“O Guarani é um time grande, da federação mais forte do país, que tem qualidade. O momento é de abraçar. Sempre fomos abraçados pelo torcedor e a cada dia estamos provando que eles precisam estar presentes. É um momento de superação do clube, mas também do torcedor. A presença deles não pode envolver valor de ingresso, não pode envolver nada que não seja estar apoiando”, reforçou.

Velho conhecido

No currículo, Hélio já trabalhou nos dois clubes de Campinas. No Guarani, a passagem foi curta, em 2001. Foram apenas dois meses no Brinco de Ouro, com quatro jogos disputados, tendo três derrotas e um empate.

Na Ponte Preta, Hélio trabalhou entre os anos de 2022 e 2023. Há três anos, o treinador não conseguiu evitar a queda da Macaca para a Série A2 do Campeonato Paulista. Ainda assim, permaneceu para a disputa da Série B e, no ano seguinte, foi campeão da segunda divisão estadual pela Macaca.

Se vencer os dois jogos, o Náutico terminará a primeira metade do quadrangular com nove pontos, na liderança, aumentando as chances de conquistar o acesso. Na volta da fase, o Timbu enfrentará Guarani e Ponte Preta fora de casa, terminando a etapa nos Aflitos, perante o Brusque.

Diante do Guarani, o Náutico não terá o zagueiro João Maistro, suspenso pela expulsão diante do Brusque. Rayan deve ser o substituto. Mateus Silva, recuperado de lesão muscular, também é alternativa para compor a zaga ao lado de Carlinhos.



No ataque, com dores lombares, Paulo Sérgio segue como dúvida. No jogo passado, Samuel Otusanya foi o centroavante titular, ao lado de Hélio Borges e Vinícius.

Veja também