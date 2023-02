Afogados comunica saída de Venicius Cascais

A- A+

O Afogados da Ingazeira Futebol Clube anunciou na manhã desta segunda-feira (13) a saída do centroavante Venicius Cascais de

24 anos. O jogador que veio de empréstimo junto ao Flamengo de Guanambi da Bahia, disputou um total de sete jogos com a camisa da Coruja do Sertão e marcou quatro gols, se tornando, junto com André do Salgueiro, artilheiro do Campeonato Pernambucano.

Veja a postagem feita pelo clube nas redes sociais:

"O Afogados da Ingazeira Futebol Clube, vem a público informar que o atacante Venicius Cascais não faz mais parte do elenco tricolor. O motivo da saída se dá pelo atleta ter chegado a um acordo com outra equipe. O clube agradece os serviços prestados e deseja todo sucesso ao atleta nessa sua nova caminhada. Obrigado pelas alegrias e gols, @veniciuscascais98, nunca é um adeus, apenas um até breve! SAUDAÇÕES TRICOLORES!!

Atenciosamente: assessoria de imprensa do Afogados Futebol Clube"

Anteriormente, no dia três de fevereiro, o clube publicou uma nota sobre algumas notícias que surgiram, de que o atleta estaria acertado com outro clube, que no caso era o CSA, time alagoano que disputa o estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série C de Brasileiro. Na ocasião, o time do Sertão do Pajeú ressaltou que o camisa 9 tem contrato até o fim do Pernambucano. Confira a nota:

"O Afogados da Ingazeira Futebol Clube, vem a público informar que são falsas as informações de que o atleta Venicius Cascais acertou com outro clube. Ressaltando ainda, que o camisa 9 tem contrato até o fim do Campeonato Pernambucano. Reinterando, que é comum surgirem esse tipo de "notícia", principalmente quando trata-se do artilheiro de uma competição tão importante no cenário nacional, mas, que não passa apenas de sondagens, sem nenhuma negociação em andamento. Atenciosamente: assessoria de imprensa do Afogados Futebol Clube."

Venicius na Bolívia Querida

O atleta, que foi sondado por Sport e CSA, foi contratado pelo Sampaio Correia, segundo o Presidente do Afogados Edgar Santos, em entrevista ao programa Manhã Total, da Rádio Pajeú de Afogados da Ingazeira.

"Quem tem o direitos econômicos é o Flamengo da Bahia e o agente dele. Seguramos o possível", explicou o Presidente da Coruja do Sertão

