Pernambucano Afogados e Maguary ficam no empate pela oitava rodada do Pernambucano Equipes de Bonito continua brigando por uma vaga direta à semifinal, enquanto a Coruja pode ser rebaixada matematicamente ainda nesta rodada

Afogados e Maguary empataram por 1x1 neste sábado (15), pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano.

No primeiro tempo, a equipe de Bonito abriu o placar aos 13 minutos com João Guilherme. Na etapa complementar, Rodrigo aproveitou a falha do goleiro e marcou para a Coruja.

Com o resultado, o Maguary está na terceira colocação, com 16 pontos, e ainda briga por vaga nas semifinais do Estadual.

Já a Coruja, em nono lugar, pode ser rebaixada matematicamente nesta rodada, se Jaguar ou Central somarem três pontos.

Próximo jogo

Ná última rodada da primeira fase do Estadual, o Maguary enfrenta o Santa Cruz, no sábado (22), às 16h30, na Arena de Pernambuco. Já o Afogados enfrentar o Jaguar, no Arruda.

