Afogados x Maguary: luta contra o rebaixamento e busca por vaga na semifinal; veja onde assistir

A- A+

Afogados e Maguary abrem a oitava rodada do Campeonato Pernambucano neste sábado (15), às 16h, no estádio Vianão.

O confronto entre as equipes do interior pernambucano coloca frente a frente duas situações opostas no Estadual.

Vice-lanterna do campeonato, o Afogados ainda não sabe o que é vencer no Pernambucano. Com apenas quatro pontos oriundos de quatro empates, a Coruja precisa vencer para tentar escapar do rebaixamento, já que ainda pode chegar a 10 pontos, caso vença os dois próximos jogos.

Para isso, precisa torcer pelo tropeço de Central, Jaguar e Decisão nas próximas rodadas, equipes que estão à sua frente.

Já o Maguary, vice-líder do Estadual, fez a sua melhor campanha na história da competição. Com 15 pontos, apenas um a menos que o líder Santa Cruz, a equipe já se classificou matematicamente para a segunda fase do Pernambucano, mas pode garantir vaga na semifinal com uma rodada de antecedência.

Para isso, precisa vencer o adversário deste sábado e torcer por um tropeço do Náutico no clássico diante do Sport.

Onde assistir Afogados x Maguary?

O duelo entre Afogados e Maguary terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV FPF.

Ficha técnica

Local: Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo (Afogados da Ingazeira/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Marques

Assistentes: José Daniel e José Romão

Transmissão: TV FPF (YouTube)

Veja também