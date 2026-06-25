África do Sul bate Coreia do Sul, passa pela 1ª vez da fase de grupos e pega Canadá na 2ª fase

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A África do Sul terminou com o segundo lugar do Grupo A da Copa do Mundo, ao derrotar a Coreia do Sul, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio BBVA, em Guadalupe, Monterrey, no México. Na segunda fase, a seleção africana vai enfrentar o Canadá, domingo, às 16 horas (de Brasília), em Inglewood, Los Angeles.



Em sua quarta participação em Copas do Mundo - jogou também em 1998, 2002 e 2010 -, esta é a primeira vez que os africanos passam pela fase de grupos.





A necessidade de apenas empatar para ficar com a segunda vaga do Grupo A - a primeira fora conquistada pelo México - na segunda fase do Mundial não tirou da Coreia do Sul o ímpeto de dominar a partida desde o início. Em menos de dez minutos, a equipe coreana já acumulou duas grandes chances para marcar.



Aos dois minutos, Minjae cabeceou, mas Modiba salvou quase em cima da linha. Aos oito, Kanjin pegou um rebote e chutou muito perto da trave esquerda de Williams.



A África do Sul apostou em uma marcação mais compacta em seu campo, com a tentativa de roubar a bola para sair com rapidez para o ataque.



A tática ofensiva da Coreia entusiasmou muito o público presente, que ensaiou o grito de 'olé' com apenas dez minutos de jogo.



Aos poucos, a África do Sul passou a ficar mais com a bola. Makgopa e Mofokeng marcaram presença na área coreana, mas não chegaram a incomodar o goleiro Seunggyu.

Son reagindo a derrota para a África do Sul na Copa do Mundo. Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP



Nas foi aos 19 minutos que a África do Sul encaixou o primeiro contra-ataque. Maseko foi lançado, mas demorou demais para finalizar e acabou travado por Gihyuk. Na sequência, Appollis arriscou de longe e forçou Seunggyu a fazer boa defesa.



O melhor momento africano prosseguiu depois da parada para reidratação e o primeiro gol só não saiu porque Seunggyu fez duas grandes defesas no mesmo lance.



Os passes rápidos e a definição rápida das jogadas desapareceram do jogo da Coreia do Sul, que viu a África do Sul obter mais um contra-ataque, que Maseko desperdiçou com um chute por cima do travessão.



Os últimos dez minutos do primeiro tempo foram tecnicamente fracos. As equipes optaram por ligações diretas, garantindo um trabalho facilitado para as defesas.



Insatisfeito com a produção da Coreia do Sul na segunda parte do primeiro tempo, o técnico Hong Myung-Bo fez três alterações no intervalo, incluindo a entrada do experiente Son.



Com cinco minutos foi a África do Sul que teve a primeira oportunidade, mais uma vez com Maseko, para desespero do técnico Hugo Broos.

Maseko foi o autor do único gol da partida. Foto: Yuri Cortez / AFP



O jogo ficou aberto. As seleções se revezavam no ataque, mas o ritmo era cadenciado. A preocupação era não proporcionar chance ao adversário, mas aos 18 minutos, Maseko, o atacante mais ativo da África do Sul, acertou um chute rasteiro de pé esquerdo para fazer 1 a 0.



A partir daí, a África do Sul se fechou em seu campo, deixando a iniciativa para a Coreia do Sul, que pressionou muito, mas não teve competência para furar o bloqueio e conseguir pelo menos o empate.



FICHA TÉCNICA

ÁFRICA DO SUL 1 X 0 COREIA DO SUL

ÁFRICA DO SUL - Williams; Mudau, Okon, Mbokazi e Modiba; Sithole, Mbatha e Mofokeng (Adams); Appollis (Moremi), Maseko (Rayners) e Makgopa. Técnico: Hugo Broos.

COREIA DO SUL - Seunggyu; Han-beom, Minjae (Jinseob), Taeseok (Jens) e Youngwoo; Gihyuk, Heechan (Son), In-beom, Seungho (Jingyu) e Kang-in; Hyeongyu (Guesung). Técnico: Hong Myung-Bo.

GOL - Maseko aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Modiba e Guesung.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

PÚBLICO - 51.243 torcedores.

LOCAL - Estádio BBVA, em Guadalupe, Monterrey (MEX).

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