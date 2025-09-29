A- A+

Copa do Mundo 2026: África do Sul escala jogador irregular e vê vaga quase certa se complicar

Temor nos Bafana Bafana. A seleção da África do Sul, que liderava o grupo C das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo de 2026, foi punida nesta segunda-feira e viu as chances de ir ao mundial diminuírem drasticamente. A equipe escalou um jogador irregular na partida contra o Lesoto, em março.

O atleta em questão era o meia Teboho Mokoena, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Ele foi titular na partida, que terminou com vitória por 2 a 0 para os sul-africanos.

Como punição, a Fifa decretou a perda dos pontos da partida, que passou a ser considerada um 3 a 0 para o Lesoto. A federação sul-africana recebeu multa de 10 mil francos suíços (cerca de 66 mil reais) e Mokoena saiu apenas com uma advertência. A federação sul-africana tem dez dias para recorrer.

Com a mudança do resultado, os Bafana Bafana cairam para a segunda colocação do grupo, com os mesmos 14 pontos de Benin, agora líder, mas atrás no saldo de gols. Na atual fase das eliminatórias africanas, as nove líderes de grupo garantem vaga na Copa, enquanto as quatro melhores segundas colocadas disputam semifinais e final pela vaga africana na repescagem internacional. Hoje, a África do Sul é apenas a oitava melhor vice-líder de grupo.

Ainda restam mais duas rodadas das Eliminatórias Africanas: no dia 10 de outubro, a África do Sul visita Zimbábue, enquanto Benin visita a Ruanda. Já no dia 13, os sul-africanos recebem Ruanda, enquanto Benin visita a Nigéria.

