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Futebol África do Sul x Canadá: confira onde assistir ao jogo pela segunda fase da Copa do Mundo Quem vencer avança para as oitavas de final, aguardando o ganhador de Holanda x Marrocos

África do Sul e Canadá nunca tinham passado da etapa de grupos em uma Copa do Mundo. Tabu quebrado neste ano. Um duplo ineditismo que, em breve, terá mais um, afinal, uma das seleções também fará história avançando para as oitavas de final. Sul-africanos e canadenses duelam neste domingo (28), às 16h, em Los Angeles, pela segunda fase da competição.

A equipe que vencer o duelo pegará nas oitavas de final o ganhador do embate entre Holanda e Marrocos. As seleções jogam segunda-feira (29), às 22h. Os holandeses terminaram em primeiro do Grupo F, enquanto os marroquinos ficaram em segundo, no Grupo C, atrás do Brasil.

Campanha

A África do Sul terminou na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos. A equipe estreou perdendo por 2x0 para o México, mas depois empatou em 1x1 com a República Tcheca e derrotou a Coreia do Sul por 1x0.

Um dos anfitriões do torneio, ao lado dos Estados Unidos e do México, o Canadá também foi vice-líder, mas do Grupo B. A equipe começou empatando em 1x1 com a Bósnia, depois goleou o Catar por 6x0 e encerrou a fase inicial perdendo por 2x1 para a Suíça.

As seleções se enfrentaram apenas uma vez na história. No amistoso realizado em 2007, a África do Sul venceu por 2x0, em Durban. Desta vez, porém, os canadenses terão o apoio da torcida para tentar avançar ainda mais no mata-mata da Copa.

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