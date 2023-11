Agente de Love revela interesse do Joinville, mas despista sobre o Náutico: "contato de todo canto"

A- A+

O atacante Vagner Love pode estar de saída do Sport. Com contrato até o dia 30 de novembro com o clube pernambucano, o centroavante vem despertando interesse em outras equipes do Brasil. Logo após o fim da Série B, o Joinville procurou o staff do jogador no intuito de contar com o futebol do camisa 9 no Campeonato Catarinense de 2024. A informação foi confirmada pela reportagem com o empresário do atleta, Evandro Ferreira. Em Pernambuco, o Náutico demonstrou interesse no atacante.

"Houve, sim, um contato do Joinville para saber a situação dele, para saber detalhes, mas nada além disso. Teve contato de alguns outros clubes também. Mas ele segue no Recife até o fim das aulas da filha dele, é um cara que gosta da cidade. Vamos ver o que pode acontecer", explicou Evandro.

Ainda segundo o agente, caso o Sport demonstre interesse em estender o vínculo do camisa 9, a prioridade será do clube da Praça da Bandeira. "O Sport ainda não se posicionou, estamos esperando. Mas a prioridade sempre será o Sport", declarou.

Ainda segundo apurou a Folha de Pernambuco, mesmo que o Sport não renove o contrato do atacante, o ‘Artilheiro do amor’ pode seguir no Recife. O Náutico enviou uma proposta para Love ser a referência da equipe no ano que vem. Questionado sobre o interesse do Timbu, Evandro despistou. "Teve contato de todo canto do Brasil", finalizou.

Vagner Love foi o artilheiro do Sport na temporada 2023. Em 59 jogos, o jogador de 39 anos marcou 23 gols e contribuiu com dez assistências. Na Série B, apesar de ser o goleador da equipe com 11 gols durante a campanha que não rendeu o acesso, viu a relação se desgastar com a torcida após pronunciamento coletivo. Na época, com o Leão vivendo fase instável na competição, Love pediu para os torcedores “ficarem em casa”, caso fossem ao estádio para não apoiar o time.

Veja também

Champions League Barça vence Porto e avança às oitavas da Champions