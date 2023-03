A- A+

Futebol Amador Agora com duas novas categorias, Recife Bom de Bola abre período de inscrições para 2023 Somam-se aos outros nove grupos o Sub-20, no campo, e Sub-15, no futsal; registros acontecem deste dia 03 de abril até 04 de junho

Com direito a mais duas novas categorias, para não ter desculpa para ninguém ficar de fora do Recife Bom de Bola, a edição de 2023 do maior campeonato de várzea do mundo abre para inscrições nesta segunda-feira (3). O período para registros de equipes vai até 04 de junho, agora com as presenças do Sub-20, no campo, e Sub-15, no futsal – masculino, ambas. Para o futsal, o encerramento é no dia 25 de abril. A competição, realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, está programada para acontecer, nos gramados, entre agosto e dezembro. Nas quadras, entre maio e julho. Os registros podem ser feitos pelo site recifebomdebola.com.br.

"Ser o maior campeonato de várzea do mundo não é só pela mania de grandeza do recifense, é pelo tamanho que essa competição realmente tem", frisa Rodrigo Coutinho, secretário de Esportes. "É uma chance que a gente tem de ver os diversos peladeiros da nossa cidade. É importantíssimo para a gente viver cada bairro, viver a várzea e, sobretudo, fomentar e priorizar esses jogadores que ficam pelo nosso Recife."

Com a adição do Sub-20 e do Sub-15, o número de categorias chega a 11. As outras são: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Aberto Masculino, Aberto Feminino, Veterano, Futsal Aberto Masculino e Futsal Aberto Feminino. Em 2022, foram 13.381 mil inscritos espalhados por 514 equipes. Além do Geraldão, que abrigou o futsal, 52 campos de todo o Recife, incluindo a Arena Pernambuco, receberam 1.169 jogos. Só de gols, foram 3.662.

As equipes podem ser inscritas seguindo alguns critérios. O Sub-11 permite atletas de nove a 11 anos (nascidos entre 2012, 2013 e 2014); o Sub-13, entre 11 e 13 (nascidos entre 2010, 2011 e 2012); o Sub-15, entre 13 e 15 (nascidos entre 2008, 2009 e 2010); Sub-17, entre 15 e 17 (nascidos entre 2006, 2007 e 2008); Sub-20 (nova categoria), entre 18 e 20 (nascidos entre 2003, 2004 e 2005); o Aberto Masculino, a partir dos 21 (nascidos entre 1983 e 2002); Aberto Feminino, a partir dos 14 (nascidas entre 1973 e 2009); no Veterano, idade mínima de 41 anos (nascidos em 1982), exceto o goleiro, onde poderão ser inscritos dois atletas com idade mínima de 30 anos (nascidos em 1993), atentando que a estes últimos é vedada a participação na linha, sob pena de eliminação da equipe; no Futsal Aberto Masculino, a partir dos 16 anos (nascidos entre 1978 e 2007); Sub-15 (nova categoria), entre 13 e 15 (nascidos entre 2008, 2009 e 2010); e no Futsal Aberto Feminino, a partir dos 14 (nascidos entre 1974 e 2009).

- Formação de Árbitros –

Ao todo, 202 pessoas (112 no campo e 90 no futsal) passarão por formação para atuar em diferentes áreas de arbitragem da competição. Especificamente, o período instrutivo para executar funções no campo vai de 04 de abril a 31 de julho. Nas quadras, de 05 de abril a 03 de maio. Ao fim, estando aptos, todos poderão trabalhar como árbitro, delegado, assistente de arbitragem e quarto árbitro. O curso focará no estudo da aplicação das regras do futebol, além das explanações teóricas, com debates, palestras e aulas práticas.

- Campo no Brilho –

A Prefeitura do Recife lançou o projeto com o objetivo de prover uma iluminação de qualidade em tecnologia LED para a prática de esportes, em especial no futebol de várzea. Assim, contribui significativamente para o desenvolvimento da cidadania, fomento à atividade física e ocupação das áreas de lazer na cidade do Recife. Até agora, já foram beneficiados 102 campos de futebol de várzea. A iniciativa também será responsável por uma redução do consumo energético da ordem de 5,26 GWh/ano, o que proporcionará uma economia de R$2,3 milhões com os custos de energia elétrica anualmente.

