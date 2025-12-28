A- A+

Futebol Agora como técnico, Roger reencontrará no Sport Lucas Lima e outros ex-companheiros de elenco Profissional já jogou ao lado de nomes como Lucas Lima, Zé Roberto e Matheus Alexandre

Não é incomum alguns técnicos comandarem, nos primeiros anos de carreira, atletas que até então eram companheiros de equipe. Esse será o caso de Roger Silva, novo treinador do Sport. No Leão e em outros clubes, o profissional já jogou ao lado de algumas peças que hoje estão no elenco rubro-negro.

Parcerias

Em 2013, Roger teve como companheiro de time o meia Lucas Lima. Ambos no Sport. O atacante já era um dos nomes mais rodados do elenco, após passagens por clubes como Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, Fluminense e Vitória. O armador ainda estava dando os primeiros passos, depois de chegar por empréstimo do Internacional.

A parceria se desfez pouco tempos depois. Lucas Lima foi para o Santos e Roger seguiu para o Athletico. Anos depois, o centroavante encontrou outro atleta que hoje será seu comandado no Leão. Entre 2015 e 2016, o agora treinador atuou ao lado de Zé Roberto em equipes como Bahia e Ponte Preta.

Zé Roberto, aliás, pode voltar a jogar em 2026 após um longo tempo afastado dos gramados. Em novembro do ano passado, o atleta passou por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e sutura dos meniscos lateral e medial do joelho esquerdo. Desde então, o centroavante ficou em fase de recuperação no departamento médico leonino.

Já o lateral-direito Matheus Alexandre jogou com Roger por Ponte Preta, em 2019, e Inter de Limeira, em 2021. Foi há quatro anos que o atacante optou por pendurar as chuteiras e iniciar os trabalhos fora das quatro linhas. O profissional passou pela função de gerente de futebol e depois virou treinador, com destaque para dois acessos à Série B por Londrina e Athletic.

"Estou muito feliz com este desafio. É a realização de um sonho voltar à Ilha do Retiro. Aqui é minha casa, onde ganhei o maior título da minha carreira (Copa do Brasil de 2008). Tenho uma identificação grande. A minha família é apaixonada por essa camisa. Sei que o momento é de reconstrução, começando um trabalho do zero. Esse desafio me empolga, deixa motivado e acredito que juntos, com comissão, torcedores e diretoria, conseguiremos fazer um Sport vitorioso em 2025", afirmou Roger.

Apresentação

Roger será apresentado oficialmente pelo Sport nesta terça-feira (30). O profissional chega para substituir Daniel Paulista, que deixou o Leão na reta final do Brasileirão - o time rubro-negro terminou a competição sob o comando do auxiliar César Lucena.

Em 2026, o Sport terá os compromissos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso da temporada será no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual.

