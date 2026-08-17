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FUTEBOL Agora na zaga, William Arão, do Santos, analisa gol marcado e peso na vitória sobre o Vasco Volante marca pela segunda vez consecutiva desde que passou a atuar em nova posição

O volante William Arão está se tornando um zagueiro artilheiro. Isso, pois, o jogador marcou o segundo gol consecutivo desde que mudou de posição no Santos. Desta vez marcou o segundo gol na vitória por 3 a 0 do clube paulista sobre o Vasco, em São Januário, neste domingo, pela 23º rodada do Campeonato Brasileiro. Ele comentou a importância do gol, como se posicionou para aproveitar o erro do goleiro Léo Jardim e também ressaltou que se manteria na posição defensiva, se necessário, mas prefere no meio.

No momento em que o Vasco crescia no jogo, Gabigol abriu o placar para os visitantes, enquanto logo depois, o agora zagueiro ampliou o placar, antecipando a rebatida errada do arqueiro adversário e derretendo o ânimo da torcida e elenco cruz-maltinos.

— Tentei travar o peito mesmo, para tentar fazer com que a bola não subisse. Ela ainda subiu um pouco, e nesse milésimo de segundo eu fiquei torcendo: "baixa bola", "baixa a bola", para ela não ir na trave e nem subir. Mas, eu estava no momento certo, tinha feito um movimento bom também, o Luan (Peres) quase cascou a bola também. Acho que todo mundo fez o movimento correto. O Neymar bateu uma bola muito boa também, foi o segundo gol e deu uma tranquilidade maior para o time — disse, na zona mista.





Com o resultado, o Santos chegou aos 25 pontos, deixando o Z4, subindo para o 14º e empurrando o Internacional para baixo. No entanto o colorado ainda tem a oportunidade de voltar à posição caso vença o Remo na segunda-feira. Já o Vasco, estacionou nos 22 pontos e caiu para a 19º, com saldo de gol que ficou pior que o do Remo (-10 contra -11).

O jogador também comentou sobre a mudança de posição que rendeu dois gols até o momento, em dois jogos (ele também marcou na partida de ida da Copa Sul-Americana, contra o Macará-EQU). Arão substitui Lucas Veríssimo, com lesão na panturrilha esquerda.

— (Faço) Mais jogo de contato com o atacante, principalmente quando você pega um atacante de área, então óbvio que muda as valências. Eu estou sempre deixando claro que a minha função é o de volante, que é onde eu gosto de jogar, mas que se ele (Cuca) entende, o treinador entende, que eu posso ajudar ali no time, jogando de zagueiro, eu vou fazer o meu melhor para poder ajudar. Estou tentando fazer o meu melhor para ficar bem preparado e com o passar de jogos, a tendência é que eu jogue cada vez melhor — disse.

Ele continuou, ressaltando:

— Meu segundo jogo, então eu vou cometer algumas falhas, alguns inícios do volante, mas tentar se adaptar o mais rápido possível, mas esses dois jogos aí são muito importantes. Hoje a gente não tomou gol, então foi uma boa partida, não só minha, mas do Luan também, do sistema defensivo, então parabéns pra todos.

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