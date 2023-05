"Santa Cruz é favorito apenas pelo nome e tradição", afirma Felipe Conceição

A- A+

Há mais de um mês sem atuar, o Santa Cruz segue em preparação para o Campeonato Brasileiro da Série D. Depois de não atingir parte dos objetivos da temporada, o Tricolor do Arruda passou por uma boa reformulação no grupo. Por conta disso, o técnico Felipe Conceição ainda enxerga o trabalho no início e projeta que elenco atingirá a melhor performace ao final da primeira fase.

"Agora no começo, o Santa Cruz é favorito apenas pelo nome e tradição, porque ainda estamos com um trabalho embrionário. Eu prefiro dizer que vamos ser favoritos no final dessa primeira fase". Ainda segundo o treinador, o elenco precisa passar pelos jogos, aprender com as situações de jogo, para assim potencializar o que vem sendo construído nos treinos.

Para Felipe Conceição, o público poderá ver um time diferente daquele que encerrou o Campeonato Pernambucano, com mais alternativas e repertório. “A intensidade e a coletividade já estão melhores, vocês vão ver uma equipe que vai estar correndo junto, independente de onde seja no campo. Um time que atacará melhor, aproximado, sabendo dos movimentos que precisa fazer, com triangulações dos dois lados do campo, diferente daquilo que eu encontrei na minha chegada. E na parte defensiva, teremos uma defesa mais agressiva e que saberá sustentar essa agressividade”.

Com direito a corredor de boas vindas para Léo Fernandes, entramos na reta final da preparação para a nossa estreia. Segunda-feira é dia de Arruda pic.twitter.com/qscecQrrxt — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) May 5, 2023

Sem atuar em partidas oficiais desde a eliminação nas quartas de final do Estadual para o Petrolina, o treinador tricolor relatou estar ansioso para retornar aos jogos. Ainda assim, busca aproveitar ao máximo o tempo que ainda resta para o primeiro jogo. “Temos a expectativa de iniciar logo a competição, mas todo o tempo que tivemos para trabalhar foi bem aproveitado e estamos aproveitando ainda, até o último treino no domingo. A ansiedade é natural, esse frio na barriga, eu digo para os atletas que é energia, que ela é boa e que temos que botar para fora no jogo”.



