Futebol "Agora somos ex": Souza, hoje no América-RN, posta música com indireta para o Náutico Meia estava em campo na vitória dos potiguares por 1x0 diante dos pernambucanos, na Arena das Dunas, pela Copa do Nordeste

Nas redes sociais, o volante Souza, ex-Náutico e hoje no América-RN, publicou um vídeo com imagens do jogo entre as equipes, na última quarta (27), na Arena das Dunas, pela Copa do Nordeste. Mas foi a música escolhida ao fundo que chamou atenção. O jogador colocou a canção “Agora somos ex”, na voz da cantora Lauana Prado, ironizando o fato de ter enfrentado o ex-clube.





No confronto, o América-RN, de Souza, venceu o Náutico por 1x0, mas não avançou para as quartas de final da Copa do Nordeste. O Timbu, por outro lado, mesmo com o tropeço, se classificou e agora pega o Bahia no mata-mata.



Confira abaixo

