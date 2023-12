A- A+

Futebol Água Santa entra na briga com o Náutico para levar Paulo Sérgio, do ABC Atacante ainda tenta rescisão com o clube potiguar para ficar livre no mercado

O atacante Paulo Sérgio, do ABC, pode não ter como destino o Náutico em 2024. O atleta, que ainda está resolvendo pendências envolvendo uma rescisão contratual com o clube potiguar, recebeu proposta também do Água Santa, de São Paulo.

Nesta temporada, Paulo Sérgio marcou quatro gols em 18 jogos pelo ABC. A vinda do atleta completaria, em princípio, o ciclo de reforços do Náutico para 2024. A ideia dos pernambucanos era fechar com o centroavante para ter mais uma opção no setor, que conta hoje apenas com Danrlei.

Até o momento, o Náutico fechou as contratações do goleiro Jeferson Romário; dos zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos; os laterais Danilo Belão, Arnaldo e Luiz Paulo; dos volantes Lorran, Igor Pereira e Wendel Lessa; dos meias Patrick Allan e Marco Antônio; além dos atacantes Evandro, Kauan, Danrlei, Ray Vanegas e Leandro Barcia.

Veja também

Sport Sport fala em "pendências de assinaturas" para anunciar reforços