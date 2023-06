Aguero revela reação de Messi após saber que Inter Miami é lanterna de conferência na MLS

A- A+

Ex-colega de seleção argentina e amigo de Lionel Messi, Kun Aguero disse ter contado ao camisa 10 argentino que o seu futuro clube, Inter Miami, está na lanterna da Conferência Leste da MLS — a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Em entrevista à "ESPN" da Argentina, o ex-jogador revelou a reação de Messi ao saber da situação complicada da sua próxima equipe.

— “Conversamos um tempo atrás, mandei a tabela para ele. Eu disse a ele 'me escute, seu time está atrás, é melhor você colocá-lo em nono, oitavo, para entrar nos playoffs da MLS'. Ele riu pra caramba, o que iria me dizer? Comigo ele riu muito… mas disse: ‘Entraremos nos playoffs, temos que entrar’ — revelou Aguero, na entrevista.

Apesar do desafio de melhorar o desempenho do clube, o ex-atacante afirmou considerar que Messi tomou a decisão correta ao assinar com o Inter Miami. Para Aguero, a mudança fará o craque argentino driblar um pouco da pressão por resultados e conseguir aproveitar mais tempo com a família.

— Foi surpreendente para todos porque estavam falando muito do Barcelona, mas, no fim das contas, a decisão é dele e creio que buscou mais a felicidade que a pressão de seguir ganhando — disse Aguero.

Momento conturbado do Inter Miami

O time vive um momento conturbado diante de uma sequência de quatro derrotas que culminou na demissão do técnico Phil Neville, na semana passada, e levou o Inter à última colocação da Conferência Leste do campeonato, com apenas 15 pontos em 16 jogos.

O clube perdeu pela quinta vez consecutiva no sábado passado para o DC United, com Javier Morales agora como técnico interino. Diante deste cenário, a chegada do craque argentino representa um importante reforço para o elenco pouco competitivo.

Segundo o diário Olé, da Argentina, o contrato de Messi terá benefícios adicionais com ações do clube explorando sua imagem. Viver em Miami também foi levado em consideração pelo jogador para atender aos anseios de sua mulher e filhos em idade escolar.

O craque pode se juntar ao novo clube depois dos amistosos da seleção argentina, já que a MLS tem jogos até outubro. O fato de a próxima Copa do Mundo ser nos Estados Unidos em 2026 também pesou favoravelmente para o desfecho positivo da Inter Miami com Messi.

O The Athletic informa que a MLS e a Apple discutem oferecer a Messi uma parte da receita gerada por novos assinantes do MLS Season Pass, o pacote de streaming da liga no Apple TV+. A Apple e a MLS assinaram um acordo de 10 anos e US$ 2,5 bilhões nesta primavera. Além disso, a Adidas também entraria no negócio.



