Aguero, Valderrama, Ronaldinho: amistoso reúne ex-jogadores em Miami

A- A+

A dois dias do sorteio da Copa América de 2024, um grupo de lendas do futebol da Conmebol, dirigentes e outras celebridades se reuniu nesta terça-feira para uma partida amistosa em Fort Lauderdale, no estado americano da Flórida. O argentino Sergio Agüero, aposentado há dois anos após um problema cardíaco, o colombiano Carlos Valderrama e o uruguaio Diego Godín foram algumas das figuras que formaram o chamado Tango Team, que venceu o Samba Team por 2 a 1 com dois gols de pênalti de Gonzalo Higuaín.

Ronaldinho Gaúcho, também de pênalti, marcou o gol do Time do Samba, onde jogaram, além do brasileiro, o chileno Iván Zamorano, o mexicano Luis Hernández e o venezuelano Juan Arango. Dirigentes das mais altas entidades do futebol também foram incentivados a participar do evento, que aconteceu entre risadas, piadas e abraços constantes na grama do Estádio DRV PNK, casa do Inter Miami, de Lionel Messi.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, vestiu a camisa branca do Tango, assim como Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA).

Vestindo o número 10 nas costas, Tapia fez uma mudança inusitada logo aos poucos minutos de jogo para que o lendário velocista jamaicano Usain Bolt entrasse em campo. Outros nomes conhecidos do futebol mundial também estiveram no evento, como o ex-lateral Javier Zanetti e o ex-goleiro da seleção Dida.

Veja também

Brasileirão Bahia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão