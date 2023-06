Ainda com técnico interino, seleção se apresenta para amistosos na Europa; veja a programação

A- A+

A seleção brasileira se apresenta nesta segunda-feira (12), em Barcelona, para os amistosos contra Guiné e Senegal, que acontecerão na Espanha e em Portugal. Os jogadores convocados pelo técnico interino Ramon Menezes terão o primeiro treino às 17h (horário local), no Centro de Treinamento do Espanyol.

Esse, inclusive, será sempre o horário dos treinamentos até sexta-feira, dia anterior a partida contra Guiné. O jogo será às 21h30 (horário local), no estádio Cornellà-El Prat, que também pertence ao Espanyol.

No domingo à noite, a delegação viaja para Lisboa, onde fará um treino no dia seguinte, e na terça enfrentará a seleção de Senegal. A partida será às 20h (horário local) no estádio do Sporting.

Convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Wanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).

