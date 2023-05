A- A+

Série C Ainda procurando treinador, Náutico recebe o Floresta, nos Aflitos Timbu será dirigido por Otávio Augusto, técnico do sub-20, na noite desta segunda-feira (22)

Perde fora e ganha em casa. As três primeiras rodadas do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro tem sido assim. Nesta segunda-feira (22), os torcedores alvirrubros esperam que a lógica siga acontecendo. Às 20h, nos Aflitos, o Timbu recebe o Floresta-CE, pela 4ª rodada do certame nacional. O resultado positivo é essencial para o clube pernambucano subir na classificação e se aproximar do grupo que avança à próxima fase. Atualmente, na parte inferior da tabela, o Alvirrubro soma três pontos, um a menos que o adversário deste início de semana.

Ainda sem treinador desde a saída de Dado Cavalcanti no início da semana passada, o Náutico será dirigido pelo técnico do sub-20, Otávio Augusto. A equipe da Rosa e Silva segue tentando fechar com um novo comandante, e há conversas com Fernando Marchiori, ex-ABC. Enquanto o novo responsável por treinar o time não chega, Otávio acredita que o momento é de passar tranquilidade para os atletas, no intuito de buscar o resultado positivo.

"Momentos desses de mudanças de treinador trazem muitas dúvidas ao grupo, muitas incertezas. Buscamos gerar essas certezas e seguranças para que os atletas se sintam plenos e confiantes para exercer o melhor rendimento possível", declarou.

Com a necessidade do resultado positivo e por jogar em casa, Otávio acredita que a equipe precisa se impor contra os cearenses. “Por jogar em casa e estar precisando do resultado, buscamos trabalhar em cima disso. Ser uma equipe dominante, impositiva e protagonista. Durante a semana conversamos muito com os atletas que possuem essa capacidade para realizar esse tipo de jogo, onde conseguimos dominar e estar dentro do campo do adversário, para trazer o torcedor nesse embalo para apoiar durante os 90 minutos”, pontuou.

Em relação ao time que deve ser mandado a campo, a maior novidade fica por conta do deslocamento de Victor Ferraz para o meio. Lateral-direito de origem, o capitão pode ser utilizado como armador. Assim, o responsável por fazer a lateral será Diego Ferreira. Com a mudança, Gabriel Santiago também teve o posicionamento alterado. Com Ferraz na criação, o jogador que veio do Vitória atuará pelo lado direito do ataque, formando trio ofensivo com Paul Villero e Jael. Na defesa, após ser poupado de uma atividade na quinta-feira, Denílson voltou a trabalhar normalmente com o grupo nos últimos dias e vai para o jogo.

Ficha técnica

Náutico

Vagner, Diego Ferreira, Denílson, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Victor Ferraz; Gabriel Santiago, Jael e Paul Villero. Técnico: Otávio Augusto.

Floresta

Zé Carlos; Igor Carvalho, Eduardo Moura, Alisson e Bruno Ré; Jô Almeida, Matheus Roldan, Adilson Bahia e Marllon; Lucas Oliveira e Romarinho. Técnico: Gerson Gusmão.

Estádio: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (ambos do AM)

Transmissão: Nosso Futebol.

