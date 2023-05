Ainda que pouco inspirado, Sport é letal, vence Botafogo-SP e espanta fase negativa

A- A+

A melhor maneira de espantar uma sequência não muito favorável é vencendo, mesmo que o desempanho de campo esteja abaixo. Dessa maneira, o Sport fez valer o apoio incondicional da torcida rubro-negra na Ilha do Retiro, neste sábado e bateu o Botafogo-SP pelo placar de 3x0. Com a vitória, o Leão se aproxima do G-4 da competição mesmo estando com dois jogos atrasados.

O Botafogo do técnico Adílson Batista foi para a Ilha do Retiro bastante precavido. Com cinco defensores e apenas Salatiel no comando de ataque, a equipe de Ribeirão Preto conseguiu anular o Sport durante quase todo o primeiro tempo. Os donos da casa pouco conseguiram criar, enquanto que as melhores chances foram dos visitantes.

Contudo, já nos acréscimos o Leão da Ilha conseguiu encontrar um gol que parecia improvável. Felipinho cruzou na área, Victor Souza e Patrick Brey, goleiro e lateral do Botafogo, se atrapalharam, assim a bola sobrou para Wanderson, que finalizou, contou com o desvio de Marcio Silva e abriu o placar da partida.

Os primeiros minutos da etapa final parecia repetir um roteiro do primeiro tempo, com o Botafogo um pouco melhor na partida. Mas aos 15 minutos do segundo tempo, Vágner Love tratou de dar tranquilidade ao Leão. O camisa 9 disputou bola com o zagueiro adversário, ganhou na corrida e finalizou cruzado na saída do goleiro. Placar ampliado na Ilha.

Atrás do placar, o time paulista passou a deixar mais espaços em campo e os donos da casa passaram a aproveitar. Em mais um boa jogada individual de Love, o atacante saiu de frente pro gol, deixou alguns defensores no chão e fechou o marcador.



Ficha Técnica

SPORT 3

Renan; Felipinho, Sabino, Rafael Thyere e Ewerthon; Fabinho (Pedro Martins), Ronaldo e Jorginho (Ítalo); Luciano Juba (Victor Gabriel), Wanderson (Fabrício Daniel) e Vágner Love (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.



BOTAFOGO-SP 0

Victor; Vidal (Thassio), Carlinhos, Marcio Silva e Patrick Brey; Madruga, Tárik, Manuel, Luiz Henrique (Robinho) e Lucas Cardoso (Gustavo Xuxa); Salatiel (João Veras). Técnico: Adílson Batista

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira (ambos do RJ)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Gols: Márcio Silva (GC) , aos 50' do 1T e Vágner Love, aos 13' e 47' do 2T (SPO)

Cartões amarelos: Luiz Henrique e Tárik (BOT)

Público: 18.223



