Futebol Ainda sem comando para 2024, veja como foi e onde estão os ex-treinadores do Náutico em 2023 Timbu teve Dado Cavalcanti, Fernando Marchiori e Bruno Pivetti na temporada que terminou sem o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

Três treinadores, três trabalhos distintos e nenhum com saldo positivo no fim. Em 2023, o Náutico teve três profissionais à frente da equipe. A temporada começou com Dado Cavalcanti, passou por Fernando Marchiori e terminou com Bruno Pivetti. No aguardo das eleições presidenciais, o clube ainda não teve como iniciar o planejamento para o ano seguinte. Mesmo focado no futuro, os pernambucanos ainda estão atrelados ao presente marcado por decepções. Confira abaixo como foi o trabalho de cada técnico e onde estão agora após deixarem o Timbu.

Dado assumiu o Náutico ainda em 2022, na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Chegou com a missão de tentar evitar o rebaixamento do clube à Série C, mas sem sucesso. Ainda assim, permaneceu no clube até maio deste ano.

Ele ficou à frente do Náutico nas três primeiras competições do ano. No Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, o clube foi eliminado nas quartas de final para Salgueiro e ABC, respectivamente. O tropeço no Estadual, inclusive, fez os pernambucanos perderem a vaga na Copa do Brasil de 2024.

Por falar no mata-mata nacional, Dado e Náutico caíram na terceira fase, perante o Cruzeiro. O treinador ainda ficou no clube até a terceira rodada da Série C, sendo demitido após derrota dos alvirrubros por 3x0 para a Aparecidense. Ao todo, em 39 jogos, foram 17 vitórias, seis empates e 16 derrotas.

Após dois jogos sob o comando do interino Otávio Augusto, o Náutico anunciou a chegada de Fernando Marchiori. O novo treinador ficou até a 17ª rodada. Em 12 partidas com ele, o Timbu quatro vitórias, seis empates e duas derrotas - a última delas, por 4x2, diante do Paysandu, cravou a demissão.

A passagem de Marchiori também ficou marcada por questões extracampo. Primeiro, envolvendo o meia-atacante Matheus Carvalho, que curtiu uma postagem nas redes sociais criticando o técnico. Logo em seguida, o profissional entrou em atrito com o meio-campo Souza, que foi punido disciplinarmente pelo Timbu após discutir com o comandante e até cogitar deixar o elenco.

Faltando apenas dois jogos para o término da Série C, o Náutico trouxe Bruno Pivetti. O Timbu ficou no 2x2 nos duelos perante Brusque e São Bernardo, ficando fora do G8 que garantia lugar ao quadrangular final da competição.

Onde estão agora?

Desde que saiu do Náutico, Pivetti ainda não fechou com outro clube. Um retorno do profissional é pouco provável. Marchiori já arranjou trabalho: foi contratado pelo Sampaio Corrêa e fará a estreia pela Bolívia Querida, na Série B, contra a Chapecoense, sábado (15), no Castelão. Os maranhenses estão no 16° lugar, com 28 pontos.

Ao sair do Náutico, Dado chegou a trabalhar no América-RN, sem ajudar o time potiguar a evitar a queda à Série D. Ainda assim, recebeu um convite especial. O pernambucano integrou a comissão técnica da Seleção Brasileira nos dois primeiros compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Bolívia e Peru.



