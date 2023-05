Ainda sem definição, Souza declara: "Estamos na expectativa da chegada do novo técnico"

A- A+

A função do treinador de futebol é uma das mais importantes dentro de um clube de futebol. Os técnicos, em alguns bons exemplos ao redor do planeta bola, são por vezes a imagem e semelhança de uma instituição, os responsáveis por trás da filosofia que os clubes mostram para o mundo. Para citar alguns exemplos do futebol atual, temos os casos de Abel Ferreira no Palmeiras, Pep Guardiola no Manchester City ou de Simeone no Atlético de Madrid.

O Náutico, nesta quarta-feira (17), às vésperas de disputar mais uma rodada da Série C, continua sem ter alguém que irá pensar e definir o futuro do elenco alvirrubro dentro e fora das quatro linhas. O volante Souza, em coletiva, confessou que está à espera da definição do novo comandante e falou sobre o que conhece de Allan Aal, nome que vem sendo mais especulado no clube.

“Não conheço muito o treinador (Allan Aal), passei muito tempo fora do Brasil. Sei que ele esteve no Vila Nova no ano passado e fez um excelente trabalho. Então, creio que é um treinador que se vier vai nos ajudar. Na verdade, qualquer treinador que chegar será bem recebido, estamos na expectativa da chegada do novo técnico”, declarou o camisa oito alvirrubro.

Desde o retorno de Souza ao Náutico, em julho de 2022, o clube da Rosa e Silva teve três treinadores diferentes e está caminhando para o quarto. O volante chegou com Roberto Fernandes à frente do clube. Em seguida vieram Elano Blumer e Dado Cavalcanti. Sobre essas constantes trocas de comando técnico, o atleta refletiu a posição dos jogadores neste tipo de situação. “É uma coisa do futebol brasileiro, a gente não tem nem tempo de se lamentar, de pensar se atrapalha ou não (as trocas constantes). Nós jogadores não temos muito o que fazer, temos que aceitar, o clube tem pessoas que tomam as decisões, nós somos empregados e o treinador que vier a gente tem que se adaptar ao novo trabalho", disse Souza.

O próximo desafio do Náutico será na próxima segunda-feira (22), nos Aflitos, diante do Floresta, pela quarta rodada da Série C. O meio-campo mostrou saber como mudar o rumo do clube na temporada. “Esse momento ruim a gente só vai reverter com vitórias. Temos dois jogos dentro de casa e com o apoio do nosso torcedor, temos que vencer essas duas partidas, para encostar na parte de cima da tabela e é essa nossa expectativa".

