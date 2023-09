Ainda sem fechar com a LFF, Náutico recebe proposta da Libra

A- A+

Ainda sem fechar o acordo com a Liga Forte Futebol (LFF), o Náutico recebeu um convite para integrar a Liga do Futebol Brasileiro (Libra). A informação foi dada inicialmente pelo portal NE45 e confirmada pela reportagem. Há, contudo, um ponto a ser destacado: o possível acordo aconteceria apenas com a presença do Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro, cenário que, na melhor das hipóteses, só será possível em 2025.

Inicialmente, o Náutico tem até o dia 15 de setembro para definir se aceitará a proposta da LFF no valor de R$ 10 milhões pela venda de 20% dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. No caso da Libra, o Timbu poderia negociar individualmente o contrato. No grupo, os clubes podem manter 100% das receitas ou vender 12,5% para o fundo de investimento Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos.

Fecharam com a Libra 17 clubes. São eles: ABC, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.

Já a LFF tem Athletico (R$ 203 milhões), América-MG (R$ 116 milhões), Atlético-GO (R$ 91 milhões), Avaí (R$ 94 milhões), Brusque (R$ 5 milhões), Chapecoense (R$ 94 milhões), Coritiba (R$ 159 milhões), Ceará (R$ 121 milhões), Criciúma (R$ 62 milhões), CRB (R$ 43 milhões), CSA (R$ 5 milhões), Cuiabá (R$ 57 milhões), Figueirense (R$ 8 milhões), Fluminense (R$ 213 milhões), Fortaleza (R$ 121 milhões), Goiás (R$ 152 milhões), Internacional (R$ 218 milhões), Juventude (R$ 93 milhões), Londrina (R$ 33 milhões), Operário-PR (R$ 5 milhões), Sport (R$ 139 milhões), Londrina (R$ 33 milhões), Vila Nova (R$ 38 milhões) e Tombense (R$ 26 milhões).

Veja também

Como compra do Everton pela 777 Partners pode afetar o Vasco? Entenda