A- A+

Náutico Ainda sem ser anunciado, Wendel Lessa já treina no Náutico Volante de 21 anos veio por empréstimo do Botafogo

O volante Wendel Lessa, de 21 anos, vindo por empréstimo do Botafogo, ainda não foi anunciado oficialmente como novo reforço do Náutico. Ainda assim, o atleta já foi visto treinando nesta segunda (11), no CT Wilson Campos, na representação do elenco para a temporada 2024.

Lessa é formado na base do Cabofriense e teve passagens pelo time sub-20 do Botafogo. O atleta também pode atuar como lateral-direito.

Os jogadores que estiveram na reapresentação foram os goleiros Vagner, Bruno Lopes e Jeferson Romário; o lateral Danilo Belão; os zagueiros Matheus Santos, Rafael Vaz, Joécio e Odivan; os volantes Marco Antônio, Lorran, Igor Pereira, Jean Mangabeira e Wendel Lessa; além dos atacantes Kayon, Kauan, Kauan Maranhão e Evandro.

Veja também

Sport Reforço na zaga: Sport acerta a contratação de Luciano Castán, ex-Cruzeiro