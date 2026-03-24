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Copa do Nordeste Ainda sem técnico, Sport estreia na Copa do Nordeste com vitória sobre Jacuipense Sob o comando de Márcio Goiano, Leão venceu os baianos por 2x1, na Ilha do Retiro

Ainda na busca por um substituto para Roger Silva, o Sport deu motivos para o torcedor celebrar na noite desta terça-feira (24). A atuação não foi das melhores, mas o Rubro-negro derrotou o Jacuipense, por 2x1, na Ilha do Retiro, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Carlos de Pena e Biel marcaram os gols do Leão, enquanto Adriano Jr. descontou para os baianos.

Os 5.121 rubro-negros que compareceram à Ilha do Retiro não devem ter gostado nada da atuação do Sport no primeiro tempo. Sob o comando de Márcio Goiano, o Leão contou com as entradas de Biel, Carlos de Pena e Clayson no time titular. Porém, as novidades pouco contribuíram tecnicamente. Os 45 minutos iniciais foram de muitos passes errados e pouca inspiração pelos dois lados.

A melhor oportunidade do Sport aconteceu ainda aos 17 minutos jogados. Em finalização da entrada da área, Yago Felipe obrigou o goleiro Marcelo a fazer linda defesa. A melhor chance, no entanto, foi dos visitantes, quatro minutos mais tarde. Pedro Henrique finalizou e Marcelo Ajul, com o peito, evitou a abertura do placar. No rebote, o próprio Pedro Henrique ficou com a sobra, mas a nova tentativa saiu com desvio para escanteio.

Na segunda etapa, o Jacuipense voltou com uma postura mais ofensiva e foi responsável pelas primeiras investidas. Logo aos quatro minutos, Marcelo Ajul errou passe, William ficou com a bola e driblou Thiago Couto. Na hora da finalização, Zé Marcos apareceu para afastar o perigo. Posteriormente, o camisa 7 do time baiano voltou a ser incisivo ao limpar a marcação e chutar forte para defesa do goleiro rubro-negro.

Se não vinha conseguindo ajudar o Sport na criação, Carlos de Pena apostou na individualidade pra colocar os mandantes em vantagem. Aos 12 minutos, o camisa 10 aproveitou jogada de Clayson e finalizou com efeito de fora da área para abrir o placar.

Na reta final, as equipes voltaram a dar emoção ao confronto. Aos 37 minutos, após cruzamento na área, Thiago Couto saiu mal, Pedro cabeceou para o meio e Adriano Jr. deixou tudo igual. Quatro minutos depois, o Sport chegou ao gol da vitória em jogada de bola parada. Max cobrou escanteio e Biel foi no segundo andar para mandar para as redes.

Ficha do jogo

Sport 2

Thiago Couto; Augusto Pucci (Marlon Douglas), Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Biel (Ramon Menezes), Yago Felipe e Carlos de Pena (Max); Clayson (Gustavo Maia) e Zé Roberto (Lipão). Técnico: Márcio Goiano.

Jacuipense 1

Marcelo; Hugo Moura, Weverton, Railon, JP Talisca e Vicente Reis (Ruan Nascimento); Vinícius Amaral (Alisson Daniel), Thiago e Thiaguinho (Daniel Costa); Pedro Henrique (João Pedro) e William (Adriano Jr). Técnico: Rodrigo Ribeiro.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha Silva e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (ambos de AL)

Gols: Carlos de Pena, aos 12' e Biel, aos 41' do 2T (SPT); Adriano Jr., aos 37' do 2T (JAC)

Cartão amarelo: Marcelo Ajul, Carlos de Pena, Zé Gabriel (SPT); Vinícius Amaral, Hugo Moura, Thiago (JAC)

Público: 5.121 torcedores

Renda: R$ 85.325,00

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