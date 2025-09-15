A- A+

Famosos Ainê Coutinho, mulher de Philippe Coutinho, jogador do Vasco, estreia como musa da Vila Isabel A empresária se emocionou ao ser apresentada na quadra da escola e prometeu dedicação à comunidade

Ainê Coutinho, empreendedora e esposa do jogador Philippe Coutinho, viveu um momento especial nesta sexta-feira (12), quando foi oficialmente apresentada como musa da Unidos de Vila Isabel. O anúncio aconteceu durante a noite em que a escola lançou o samba que embalará o desfile de 2026, na quadra da Avenida Boulevard 28 de Setembro.

A estreia de Ainê foi acompanhada de emoção e de muito samba no pé. Em vídeo publicado em suas redes sociais, ela confessou: “Estou nervosa, mas feliz. Sempre foi um sonho participar do carnaval e a Vila sempre foi uma escola que tive muito carinho. Sou cria da Zona Norte, vivi a vida toda na 28. A Vila é a realização de um sonho, vou me dedicar e quero estar presente e fazer parte da comunidade”.

A preparação para o grande momento começou ainda na quarta-feira, quando Ainê compartilhou os bastidores de um ensaio fotográfico. Dentro do carro, a caminho do estúdio, brincou com a ansiedade: “Não tô pronta pra isso, tô pronta, nasci pronta”. Após maquiagem e sessão de fotos, revelou o resultado nas redes sociais, criando expectativa para sua estreia na quadra.





Na mesma noite em que Ainê foi apresentada, a diretoria da Vila Isabel surpreendeu o público ao anunciar que a escolha do samba já estava definida. A obra da parceria de André Diniz e Evandro Bocão foi oficializada como hino do enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal.

O perfil oficial da escola também destacou as outras musas que dividirão espaço com Ainê na avenida: Juliana Moraes, Gabriela Martis, Dandara Oliveira, Ciça Ferreira, Luiza Caldi, Monique Rizzeto e Yasmin Lima.

