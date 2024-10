Aitana Bonmatí conquista Bola de Ouro de melhor jogadora pela 2ª vez

A- A+

A talentosa meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola Aitana Bonmatí recebeu nesta segunda-feira (28) em Paris a sua segunda Bola de Ouro consecutiva, premiando o seu papel de destaque numa equipe do Barça que dominou o futebol nacional e europeu na temporada passada.

A jogadora de 26 anos iguala assim a sua companheira de equipe e de seleção, Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro em 2021 e 2022.

Natalie Portman congratulated Aitana Bonmati for the 2024 Women's Ballon d'Or#ballondor pic.twitter.com/nyCDanPMdR — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Ambas marcaram a final da Liga dos Campeões em maio passado, na vitória sobre o Lyon (2-0), o que ajudou o Barça a finalmente derrotar o tão temido time francês (oito vezes campeão) e conquistar sua terceira Liga dos Campeões feminina.

"Isto não é algo que se consiga sozinha. me sinto com sorte porque estou rodeada de jogadoras que me fazem melhorar a cada dia. Obrigada a todos os que trabalham no clube [Barcelona]. Sem vocês não teríamos tanto sucesso", disse ela no palco do no Théâtre du Châtelet, na capital francesa, após receber o torféu das mãos da atriz Natalie Portman.

A jogadora, que leva o nome "Aitana" e o número "14" na camisa em homenagem a Johan Cruyff, foi eleita a Melhor Jogadora da Liga dos Campeões, um primeiro reconhecimento que lhe abriu caminho ao prêmio concedido pela revista francesa France Football nesta segunda-feira em Paris.

Além de brilhar na final em Bilbao, Aitana teve inúmeras atuações marcantes ao longo da temporada que ajudaram seu clube a sentir menos a importante ausência de Putellas, lesionada durante praticamente toda a temporada.

Talvez seu desempenho mais marcante tenha sido o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Chelsea.

Depois da derrota por 1 a 0 em Barcelona, Aitana igualou o confronto em Londres e sofreu o pênalti que a sueca Fridolina Rolfo converteu para avançar à final.

No plano interno, Aitana venceu tudo com o Barcelona na temporada passada, começando pela Supercopa em janeiro, além da Liga e Copa em maio, semanas antes do título europeu.

