FUTEBOL Ajax anuncia a contratação de filho de Ibrahimovic por empréstimo Atacante de 19 anos atuará inicialmente entre a equipe B e o time principal

O Ajax anunciou nesta terça-feira a contratação de Maximilian Ibrahimovic. O clube de Amsterdã chegou a um acordo com o Milan para o empréstimo do atacante até o fim da temporada, com opção de compra ao término do vínculo.

Nas redes sociais, o Ajax destacou a ligação familiar do reforço com a história do clube. “Tal pai, tal filho”, escreveu a equipe, em referência à passagem de Zlatan Ibrahimovic pelo clube entre as temporadas 2001/2002 e 2003/2004.

Aos 19 anos, Maximilian atua como extremo e chega à Holanda após defender a equipe sub-23 do Milan. Na atual temporada, disputou 16 partidas, marcou cinco gols e deu três assistências.





Em sua apresentação, o jogador afirmou que busca construir o próprio caminho no futebol.

— Sou uma pessoa e um jogador independente e quero escrever a minha própria história. Estou a sentir-me bem e entusiasmado — disse.

O diretor de futebol do Ajax, Marijn Beuker, explicou o plano do clube para o jovem atacante.

— Inicialmente, ele jogará sobretudo na equipe secundária, alternando com o time principal ao longo da temporada, para se adaptar ao nível e à intensidade mais elevados. Maximilian é um jogador com muito potencial e esperamos que, a longo prazo, possa integrar o ataque da equipe principal — afirmou.

