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futebol Ajul ressalta bons números defensivos do Sport na temporada Leão tem a melhor defesa da Copa do Nordeste e uma das melhores da Série B do Campeonato Brasileiro

Ex-zagueiro, o técnico Márcio Goiano pode ficar satisfeito ao ver que os donos da posição no Sport estão fazendo um trabalho bem feito neste início de temporada. O Leão tem a melhor defesa da Copa do Nordeste, com apenas um gol sofrido, e uma das melhores da Série B do Campeonato Brasileiro, com quatro - atrás apenas de Operário-PR e Cuiabá.





“Desde o começo do ano, nós estamos trabalhando bastante a parte defensiva. A defesa começa no ataque, então os atacantes já começam ajudando. Márcio vem trabalhando bastante com a gente e estamos nos consolidando cada vez mais, com jogadores de extrema qualidade na defesa, no meio e no ataque”, afirmou o zagueiro Marcelo Ajul.

Nesta quarta-feira (29), o Sport vai enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pela última rodada da fase de grupos do Nordestão. Mesmo já classificado e com 100% de aproveitamento, o defensor ressaltou a importância do duelo para os rubro-negros.

“Já estamos classificados, mas é muito importante a gente se firmar como a melhor campanha da competição. Esperamos fazer uma boa partida, firmar nosso estilo de jogo para cada vez mais melhorar em campo”, apontou.

O Sport é o líder do Grupo C, com 12 pontos. O Fortaleza é o terceiro do Grupo D, com sete. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam ao mata-mata.

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