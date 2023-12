A- A+

Mundial de Clubes Al Ahly vence Al-Ittihad e será adversário do Fluminense nas semis do Mundial Equipe egípcia não tomou conhecimento do estrelado time árabe

O Fluminense conheceu seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa nesta sexta-feira (15), com a vitória do egípcio Al-Ahly sobre o saudita Al-Ittihad por 3 a 1 na segunda fase do torneio.

Com a derrota do Al-Ittihad, o Mundial fica sem o representante do país-sede e sem o time treinado pelo argentino Marcelo Gallardo e do atacante francês Karim Benzema.

Benzema foi justamente o autor do gol da equipe, nos acréscimos (90'+2), quando o placar já marcava 3 a 0 para os egípcios e não havia mais tempo para uma reação. No final do primeiro tempo, o francês desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Mohamed El-Shenawy (45').

O Al Ahly abriu o placar com o lateral Ali Maaloul convertendo uma penalidade máxima (21'), assinalada após toque de mão do zagueiro Hasen Kadesh dentro da área.

Os egípcios ampliaram no segundo tempo com um chute do atacante Hussein El Shanat (59'), pouco antes de o meia Eman Ashour fazer o terceiro (62'), aproveitando a fragilidade defensiva do Al-Ittihad.

O Al Ahly ainda jogou os minutos finais com um homem a menos, após a expulsão do francês Anthony Modeste (90').

Fluminense e Al Ahly vão se enfrentar na próxima segunda-feira na primeira semifinal do Mundial de Clubes. Do outro lado da chave, o Manchester City joga no dia seguinte com o japonês Urawa Red Diamonds, que mais cedo bateu o mexicano León por 1 a 0, para definir o outro finalista do torneio. A grande final será no dia 22 de dezembro.

Veja também

Futebol Bessa cita motivação em reencontro com Altos, ex-clube dele e adversário do Santa no pré-Nordestão