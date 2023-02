A- A+

Futebol Al Ahly vence Auckland na abertura do Mundial de Clubes e vai enfrentar Seattle Sounders Na próxima fase, o Al Ahly enfrentará o americano Seattle Sounders, representante da Concacaf, no sábado (4)

O egípcio Al Ahly venceu por 3x0 e eliminou o neozelandês Auckland City nesta quarta-feira (1º), em Tânger, no jogo de abertura do Mundial de Clubes, onde Real Madrid e Flamengo, os dois grandes favoritos, vão estrear na próxima semana nas semi-finais.

Na próxima fase, o Al Ahly enfrentará o americano Seattle Sounders, representante da Concacaf, no sábado. O vencedor desse duelo vai encarar o Real Madrid na quarta-feira, dia 8.

No jogo inaugural desta quarta-feira, o Al Ahly abriu o placar por meio de Hussein El Shahat (45+1) e no segundo tempo Mohamed Sherif (56) e o sul-africano Percy Tau (86) garantiram a vitória. O Auckland terminou a partida com dez jogadores devido à expulsão nos acréscimos (90+7) de Adam Mitchell.

Tradicionalmente, a partida da primeira fase do Mundial de Clubes coloca o campeão da Oceania contra o campeão do país-sede, que no caso é o Marrocos. No entanto, o vencedor do último campeonato marroquino foi o Wydad Casablanca, que também foi o último campeão africano, e por isso vai entrar na disputa no sábado, diretamente na segunda fase. O adversário do Auckland City na partida inaugural foi então o Al Ahly, atual vice-campeão africano.

O duelo entre Al Ahly e Auckland colocou frente a frente duas equipes 'clássicas' no Mundial de Clubes, com oito e um recorde de dez participações, respectivamente. Os melhores resultados do Al Ahly na competição foram os terceiros lugares conquistados em três ocasiões (2006 e nas duas edições anteriores, as correspondentes a 2020 e 2021).

Com a derrota, o Auckland, comandado pelo espanhol Albert Riera, já se despede do torneio, sem conseguir chegar perto do seu melhor desempenho, o terceiro lugar que conquistou em 2014, no último Mundial de Clubes disputado no Marrocos antes do atual.

A competição continua no sábado com os dois duelos das 'quartas de final' (segunda fase), primeiro em Rabat (11h30, horário de Brasília) com o confronto entre Wydad Casablanca e o saudita Al Hilal, e depois com o duelo Seattle Sounders-Al Ahly, de novo em Tânger (14h30, horário de Brasília).

