Futebol Al-Hilal, de Jorge Jesus, estabelece a maior sequência de vitórias da história do futebol Clube da Arábia Saudita, comandado pelo técnico português e com Neymar no elenco, tem impressionantes 28 vitórias consecutivas

Alerta de recorde! O Al-Hilal, da Arábia Saudita, estabeleceu a maior sequência de vitórias da história do futebol. O clube, comandado pelo português Jorge Jesus, ex-Flamengo, e que tem o brasileiro Neymar no elenco, alcançou nesta terça (12) a marca de 28 triunfos consecutivos ao derrotar o Al-Ittihad, por 2x0, no King Abdullah Sports City, em Jidá, pela segunda partida das quartas de final da Champions League da Ásia.

O feito superou a marca anterior, que pertencia ao The New Saints, de País de Gales, que venceu 27 jogos seguidos em 2016. Com gols de Al-Shahrani e do brasileiro Malcom, o Al-Hilal também comemorou a classificação para as semifinais, encarando posteriormente o Al-Ain.

