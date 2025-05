Al-Hilal anuncia demissão do técnico Jorge Jesus, alvo da Seleção Brasileira

A- A+

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou a demissão do técnico português Jorge Jesus, na manhã desta sexta-feira. O treinador de 70 anos perdeu o prestígio na equipe saudita após a eliminação para o Al-Ahli na Liga dos Campeões da Ásia e a distância para o líder Al-Ittihad na briga pelo título do Campeonato Saudita.

"Al-Hilal e Jorge Jesus concordam em encerrar a relação contratual. A diretoria do Al-Hilal Club Company chegou a um acordo com o técnico português da equipe principal de futebol, Jorge Jesus, para encerrar a relação contratual entre as partes. A diretoria expressou seu agradecimento pelos esforços realizados pela comissão técnica desde a temporada passada. Enquanto isso, a Diretoria decidiu nomear o técnico Mohammed Al-Shalhoub para comandar a equipe principal de futebol na Roshn Saudi League", comunicou o clube.

Jorge Jesus tinha contrato com o Al-Hilal até o meio de 2026 e planejava a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho — o time saudita está no Grupo H, ao lado de Real Madrid, Red Bull Salzburg e Pachuca. Contudo, com a demissão do português, Mohammed Al Shalhoub assumirá a equipe interinamente.

Com a saída do português de 70 anos, o nome de Ramón Díaz, que acumula duas passagens pelo clube de Riade — de 2016 a 2018 e 2022 a 2023 — ganhou forças e é um dos candidatos para o cargo, segundo apurou o blog do Diogo. Aos 65 anos, o argentino foi demitido do Corinthians há duas semanas e está livre no mercado.

Jorge Jesus chegou ao Al-Hilal em julho de 2023, após deixar o Fenerbahce-TUR, para sua segunda passagem no clube. A primeira, entre 2018 e 2019, ele conquistou a Supercopa da Arábia Saudita de 2018. Agora, o treinador conquistou o Campeonato Saudita, a Copa do Rei e duas vezes a Supercopa da Arábia Saudita.

Com a recente demissão, Jorge Jesus tem o caminho livre para assumir o comando da seleção brasileira. Apesar de a CBF ainda manter o desejo de contratar o técnico italiano Carlo Ancelotti e o nome de Abel Ferreira também estar sendo considerado pela entidade que rege o futebol no Brasil.

