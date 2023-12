A- A+

futebol Al-Hilal e Al-Nassr são os clubes de futebol mais pesquisados no Google em 2023 Levantamento do maior buscador do mundo é feito com base assunto que tiveram maior aumento de pesquisas neste ano

O Google divulgou, nesta segunda-feira, o ranking com os assuntos mais bombados no buscador em 2023. Na categoria esportes, clubes de futebol, um fenômeno chama atenção: os dois primeiros mais pesquisados não são do Brasil, mas sim da Arábia Saudita. O Al-Hilal, de Neymar, e o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, ficaram no topo da lista. Já o Flamengo, que detém o título de maior torcida do Brasil, ficou de fora da lista.

Veja os clubes de futebol mais buscados:

Al-Hilal Al-Nassr Manchester City Inter Miami LDU Vitoria Nottingham Forest West Ham Fluminense Al-Ittihad



Neymar nas arábias

O atacante Neymar foi anunciado oficialmente em agosto pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na época, o clube saudita publicou um vídeo em que mostra o jogador surgindo como um holograma nos céus do país.

O Al-Hilal paga cerca de 100 milhões de euros (R$541 milhões) ao PSG para contar com o craque, sendo a maior transferência da história do futebol do país. No clube árabe, Neymar recebe 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão), somando salário, luvas e acordos comerciais nestes dois anos de contrato.

O Al-Hilal foi o quarto clube na carreira do jogador de 31 anos, que encerra uma passagem de seis anos pelo PSG. Antes, passou por Santos e Barcelona.

Cristiano Ronaldo febre na Arábia Saudita

Depois de jogar na Europa por toda a carreira, Cristiano Ronaldo foi anunciado no Al-Nassr, da Arábia Saudita, em dezembro do ano passado. Aos 38 anos, CR7 jogará na Ásia até julho de 2025.

Menos de 24h após o anúncio oficial da contratação, o Al-Nassr viu seu número de seguidores no Instagram quintuplicar em menos de 24h. Quando noticiou o acordo com o craque português, o clube possuia 800 mil seguidores no Instagram e, até o momento, chegou a marca de 4,2 milhões.

Vencedor cinco vezes da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo completa 39 anos no próximo dia 5 de fevereiro. Pela primeira vez em mais de 20 anos de carreira, o craque português atua em um clube não europeu.

