Copa do Mundo de Clubes Al-Hilal vence Pachuca e enfrentará o Manchester City nas oitavas da Copa de Clubes O time saudita, treinado pelo italiano Simone Inzaghi, venceu com gols de Salem Al-Dawsari e do brasileiro Marcos Leonardo

O Al-Hilal derrotou o Pachuca por 2 a 0 na quinta-feira (26), em Nashville, e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como segundo colocado do Grupo H, atrás do Real Madrid.

O time saudita, treinado pelo italiano Simone Inzaghi, venceu com gols de Salem Al-Dawsari (22') e do brasileiro Marcos Leonardo (90'+5).

O zagueiro argentino Gustavo Cabral, capitão do Pachuca, não entrou em campo em meio à investigação da Fifa pelos supostos comentários racistas contra o alemão Antonio Rüdiger, do Real Madrid, no jogo entre as equipes na segunda rodada.

O adversário do Al-Hilal nas oitavas será o poderoso Manchester City, que terminou a primeira fase como líder do Grupo G.

"Será um prazer jogar contra o City e contra o Pep [Guardiola], ele é um grande treinador", reconheceu Inzaghi, que chegou recentemente ao futebol saudita após perder a final da Liga dos Campeões da Europa com a Inter de Milão.

O Al-Hilal, que tinha a obrigação de vencer para se classificar, se beneficiou da vitória do Real Madrid sobre o RB Salzburg por 3 a 0 em jogo simultâneo.

O time espanhol terminou a primeira fase na liderança da chave com 7 pontos, seguido pelo Al-Hilal (5) e os eliminados Salzburg (4) e Pachuca (0).

"Quando cheguei, disse que queria classificar. Sabia que seria difícil, mas temos jogadores excepcionais", disse Inzaghi em entrevista coletiva. "O Pachuca era um adversário muito difícil, mas soubemos resistir juntos".

