Al-Hilal manifesta interesse em Rayan e pode apresentar projeto a jovem, diz site
O atacante do Bournemouth é alvo do futebol da Arábia Saudita
O atacante Rayan pode estar de saída do Bournemouth e ir para o Oriente Médio nas próximas semanas.
Segundo o portal GE, o jovem da Seleção Brasileira despertou o interesse do Al-Hilal, da Árabia Saudita, e existe a possibilidade de receber uma proposta em breve.
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Ele chegou ao clube inglês neste ano, após boas temporadas pelo Vasco.
De acordo com o portal, a intenção do clube saudita é abrir mão do brasileiro Malcom, de 29 anos, para investir no jovem de 19 anos.
O meia-atacante mais experiente está no clube há três anos e não faz parte dos planos do italiano Simone Inzaghi. O contrato do jogador com o clube vai até junho do ano que vem.
Há conversas internas no Al-Hilal para definir os moldes da proposta por Rayan. A ideia seria apresentar uma proposta vantajosa para convencer o Bournemouth e um projeto de carreira atraente para o atacante.
Lembrando que a equipe europeia desembolsou 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220 milhões) para tirá-lo do Vasco em janeiro.
Em apenas um semestre na Premier League, o jovem participou de 15 jogos e anotou cinco gols, tornando-se pilar da equipe até então comandada por Andoni Iraola, que foi para o Liverpool.
Além disso, o bom futebol chamou a atenção de Carlo Ancelotti, que o convocou para a disputa da Copa do Mundo. No mundial foram três partidas como titular e uma assistência.
Apesar do interesse do Al-Hilal, não há nada concreto até o momento e Rayan se reapresentou no clube inglês para a pré-temporada.
Outros rumores da imprensa europeia apontam sondagens do Liverpool pelo atacante, sob indicação de Iraola.
O Bournemouth inicia sua trajetória oficial no dia 23 de agosto, diante do Manchester City, pela Premier League.