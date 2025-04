Al-Hilal, da Arábia Saudita, está disposto a pagar uma fortuna para tirar Raphinha do Barcelona

A- A+

Após sondar as situações de Mohamed Salah no Liverpool e de Vini Jr. no Real Madrid, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem um novo nome escolhido para ser a estrela do time na próxima temporada. Segundo o jornal Sport, da Espanha, a equipe saudita está disposta a pagar uma fortuna para tirar o brasileiro Raphinha do Barcelona.

Conforme o portal, o Al-Hilal pretende oferecer um contrato de quatro temporadas ao atacante brasileiro, com um salário de 50 milhões de euros (cerca de R$ 326 milhões, na cotação atual) por ano. Além disso, o time saudita deve oferecer 100 milhões de euros (R$ 652 milhões) ao Barcelona para iniciar a negociação por Raphinha.

A diretoria do Barcelona está ciente dessas movimentações e deixará a decisão na mão do próprio atleta, que tem contrato com a equipe espanhola até junho de 2027. O time catalão entende que Raphinha é um jogador muito importante, mas sabe que essa oferta do Al-Hilal poderia ajudar muito no planejamento e na solução dos problemas financeiros enfrentados pelo clube.

Nesta temporada, Raphinha é um dos melhores jogadores do mundo. Até o momento, são 49 partidas disputadas pelo Barcelona, com 30 gols marcados e 23 assistências dadas. Orquestrado pelo brasileiro, o time está na liderança do Campeonato Espanhol, na semifinal da Champions League e na final da Copa do Rei.

