A- A+

FUTEBOL Al Hilal surge como destino provável para Cristiano Ronaldo disputar o Mundial de Clubes Fundo soberano saudita tenta manter ídolo no país, mas esbarra em desejo do jogador de jogar o torneio

A Arábia Saudita está tentando convencer Cristiano Ronaldo a continuar sua trajetória no reino, mas a negociação é "difícil", declarou nesta quinta-feira à AFP uma fonte próxima aos envolvidos nas conversas. A possibilidade de transferência para o Al Hilal, um dos clubes participantes do próximo Mundial de Clubes, também foi mencionada.

A estrela portuguesa, de 40 anos, anunciou no início da semana, pelas redes sociais, o fim do "capítulo" com o Al Nassr, seu atual clube saudita, afirmando, sem dar detalhes, que sua história "ainda está sendo escrita".

— Há uma negociação difícil em andamento para convencer Ronaldo a ficar e disputar a próxima temporada na Saudi Pro League — afirmou à AFP uma fonte do Fundo Público de Investimento (PIF), fundo soberano fortemente envolvido no futebol local.





Cristiano, ídolo do Real Madrid, está no Al Nassr há duas temporadas e meia, após transferência em dezembro de 2022, movimento que simbolizou a ambição saudita de se destacar no cenário futebolístico mundial.

No entanto, seu time não está classificado para o Mundial de Clubes, que será disputado de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos. Ainda em busca de recordes e títulos para adicionar à carreira, CR7 pode buscar uma transferência para uma das 32 equipes participantes do torneio.

— A principal opção é uma transferência para o Al Hilal, com a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes — afirmou a mesma fonte do PIF, mencionando ainda o Al Ahli, campeão asiático, como alternativa.

Enquanto isso, veículos da imprensa mundial intensificam os rumores sobre o futuro do português, ligando-o a diversos clubes que estarão no Mundial.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) abriu uma janela especial de transferências entre 1º e 10 de junho por conta do torneio, e o presidente Gianni Infantino não esconde seu entusiasmo com a chance de ver Cristiano Ronaldo em ação.

— Se algum clube prestar atenção à situação e se interessar pela ideia de contratá-lo... quem sabe? Ainda restam algumas semanas, seria divertido — comentou Infantino.

Veja também