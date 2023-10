A- A+

Liga dos Campeões Asiáticas Al-Ittihad abandona partida contra time do Irã; jogadores se recusam a jogar por conta de estátua O time de Karim Benzema se recusou a jogar diante do busto de um oficial militar iraniano

A partida válida pela Liga dos Campeões Asiáticos entre o Sepahan, do Irã, e o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, foi cancelada nesta segunda-feira (2) devido à recusa do clube saudita em jogar diante do busto de um oficial militar iraniano. O jogo estava marcado para às 13h (horário de Brasília).

O time iraniano iria receber o campeão da liga saudita, mas a partida, que simboliza um estreitamento da relação entre os dois países, foi posto em dúvida quando os visitantes foram ao Estádio Naghsh-e-Jahan e viram uma estátua de Qasem Soleimani, que era uma figura impopular na Arábia Saudita.

#خاص: المجسم السياسي كان يتواجد في ملعب المباراة منذ يوم الامس ولم تتم ازالته pic.twitter.com/EgN9PQKgJm — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) October 2, 2023

O Al-Ittihad é um dos clubes mais ricos da liga saudita, que é financiado pelo Ministério dos Esportes do país. Em seu elenco, o time conta com grandes nomes que saíram do futebol europeu em direção ao oriente médio, como o último vencedor da bola de ouro Karim Benzema, N'Golo Kante, o volante brasileiro Fabinho, o jovem português João Felipe, entre outros.

#BREAKING: @ittihad_en refuse to enter the pitch to play #Iran’s Sepahan in the #AFCChampionsLeague because of a statue of #QasemSoleimani and political banners inside the stadium. pic.twitter.com/CR6JS8l2qY — Arab News | Sport (@ArabNewsSport) October 2, 2023

Soleimani era o comandante militar mais poderoso do Irã antes de ser morto em visita ao Iraque, em um ataque de drone realizado pelos EUA, em janeiro de 2020. Ele liderou as operações militares do Irã no Oriente Médio, com Donald Trump alegando que Soleimani era "responsável pela morte de milhões".

O Al-Ittihad viajou para Isfahan para o jogo e até treinou no campo do Estádio Naghsh-e-Jahan no domingo. Estavam preparados para o jogo, comandados pelo são-tomense Nuno Espírito Santo, mas decidiram não jogar quando viram o busto de Soleimani.

Haviam cerca de 60 mil torcedores esperando dentro do estádio de Sepahan antes do confronto. Contudo, eles foram forçados a voltar para casa quando as luzes foram apagadas.

