Al-Ittihad, novo clube de Benzema, anuncia contratação de N'Golo Kanté

O clube saudita Al-Ittihad anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação do meio-campista do Chelsea N'Golo Kanté, campeão mundial pela França em 2018, que se juntará ao compatriota Karim Benzema.

"Não dê ouvidos às fake news. Kanté é um jogador do Ittihad agora!" tuitou o clube de Jidá com uma foto do jogador vestindo sua camisa listrada de amarelo e preto, seguida de um vídeo em que Benzema aparece dando as boas-vindas ao seu novo companheiro de equipe.

"Estou muito animado para jogar com os Tigres, diante da torcida no Al-Jawhara", estádio do clube em Jidá, disse Kanté no mesmo vídeo.

"Bem-vindo ao nosso novo tigre Kanté", escreveu o presidente do clube, Anmar Al-Hailee, no Twitter.

AGORA É OFICIAL! O Al-Ittihad anunciou a contratação de N'Golo Kanté até junho de 2027.

Kanté, de 32 anos, havia assinado um pré-contrato de três anos com o Al-Ittihad no início de junho, mas o clube saudita tinha condicionado a sua contratação final a exames médicos, já que o meio-campista sofreu várias lesões nesta temporada.

O jogador nascido em Rueil-Malmaison, perto de Paris, viveu um período complicado, em que ficou afastado dos gramados durante mais de seis meses devido a lesões na coxa.

Com 53 jogos pela seleção francesa, Kanté continua sendo uma referência nos 'Bleus', embora não tenha participado da última Copa do Mundo, no Catar, devido a problemas físicos.

Ele também havia recebido uma oferta de um novo contrato com o Chelsea, clube para o qual foi transferido em 2016.

N'Golo Kanté reencontra o vencedor da Bola de Ouro de 2022 Karim Benzema, de 35 anos, que foi recebido com festa no início de junho em Jidá por dezenas de milhares de torcedores do Al-Ittihad, após 14 temporadas no Real Madrid.

