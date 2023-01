A- A+

Mercado Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, negocia com o goleiro Keylor Navas, diz jornal Os dois jogaram juntos no Real Madrid entre os anos de 2014 e 2018

Em busca de um novo goleiro, o Al Nassr (Arábia Saudita), novo clube de Cristiano Ronaldo, está negociando com um ex-companheiro do português no Real Madrid: o costa-riquenho Keylor Navas. De acordo com o jornal Marca, as negociações já iniciaram.

A procura por um goleiro é um pedido do técnico Rudi García após a lesão do titular Ospina, na partida contra o Al Shabab, no último sábado (14).

Navas é atualmente reserva do italiano Donnaruma, no PSG. Negociado após ótimas atuações na Copa do Mundo de 2014, ele passou cinco temporadas no Real Madrid.

Junto com Cristiano Ronaldo, entre 2014 e 2018, Navas conquistou três Liga dos Campeões e outros sete títulos pelo clube espanhol.

