Fortuna Al Nassr planeja oferecer 'contrato do século' a Cristiano Ronaldo; veja detalhes Português se tornaria acionista do clube saudita com 5% das ações

O Al Nassr está disposto a oferecer a Cristiano Ronaldo um contrato sem precedentes para garantir a permanência do astro português de 40 anos.

Segundo o jornal espanhol Marca, o clube saudita prepara uma proposta que inclui um salário anual de €182,4 milhões (aproximadamente R$ 1,1 bilhão), o que equivale a aproximadamente €15,2 milhões por mês (cerca de R$ 96 milhões).

Além do salário astronômico, o novo contrato prevê a concessão de 5% das ações do Al Nassr a Ronaldo, tornando-o não apenas jogador, mas também acionista do clube. A duração exata do contrato ainda não foi divulgada.

Desde sua chegada ao Al Nassr em janeiro de 2023, Ronaldo disputou 110 partidas, marcou 98 gols e forneceu 19 assistências. Apesar do desempenho individual impressionante, o clube não conquistou títulos significativos nesse período.

O atual contrato de Ronaldo com o Al Nassr termina em 1º de julho. Com a proposta em mãos, o jogador deve decidir em breve se continuará sua carreira na Arábia Saudita ou buscará novos desafios.

