Futebol Al-Nassr x Inter Miami: CR7 é desfalque de jogo contra Messi; saiba onde assistir a partida Ausência do craque português foi confirmada pelo técnico do clube Luís Castro

Não será dessa vez que Messi e Cristiano Ronaldo vão se reencontrar. O desfalque do craque português foi confirmado pelo técnico do Al-Nassr, Luís Castro, que garantiu que garantiu que o jogador está se recuperando de lesão, e não joga a partida contra o Inter Miami nesta quinta-feira (1).

"Cristiano Ronaldo está na parte final da sua recuperação para integrar o grupo. Veremos nos próximos dias se pode começar o trabalho com o time. Estará ausente do jogo", disse o treinador, em coletiva de imprensa nesta quarta (31).

A lesão de Cristiano foi revelada na semana passada, durante viagem do Al-Nassr na China. Devido a isso, inclusive, o clube saudita canclou dois amistosos que faria no país, contra o Shanghai Shenhua e o Zhejiang.

O jogo

O Inter Miami vem de derrota em amistoso para equipe de Neymar, o Al-Hilal, por 4 a 3, na última segunda (29). A equipe de Messi aumentou para 11 jogos a sequência sem vitórias.

Já o Al-Nassr é vice-líder da Liga Saudita com 46 pontos. Apesar disso, a equipe não entra em campo desde o dia 30 de dezembro de 2023, quando goleou o Al-Taawoun por 4 a 1. No momento, o campeonato está paralisado devido á disputa da Copa da Ásia, no Catar.

Onde assistir

A partida acontece às 15h e terá transmissão ao vivo da DAZN e da Apple TV.

