Sauditão Al-Nassr x Abha: onde assistir, horário e escalações do time de Cristiano Ronaldo A equipe do craque português, sob o comando de Luís Castro, busca a liderança da liga saudita

O Al-Nassr encara o o Abha nesta sexta-feira (6), às 12h, pela nona rodada da liga saudita. A partida será realizada no King Saud University Stadium, em Riade.

O time de Cristiano Ronaldo vive boa fase desde a chegada de Luís Castro, ex-técnico do Botafogo. O Al-Nassr venceu as seis últimas partidas que disputou, o que fez com que Cristiano assumisse o posto de artilheiro da liga.

Já o Abha está na zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação, com apenas seis pontos. A equipe foi derrotada nas últimas quatro partidas válidas pela liga. O trunfo do time saudita é o atacante Karl Toko Ekambi, que passou por times da Espanha e França.

Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)

Prováveis escalações:

Al-Nassr

Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al Ghannam, Aymeric Laporte, Ali Al Lajami e Alex Telles; Marcelo Brozovic e Abdullah Al Khaibari; Sadio Mané, Otávio e Anderson Talisca; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro

ABHA

Ciprian Tatarusanu; Saleh Alqumayzi, Fabián Noguera, Zakaria Al Sudani e Suad Natiq Naji; Uros Matic e Grzegorz Krychowiak; Mohammed Al Oufi, François Kamano, Hassan Al Ali; Karl Toko Ekambi. Técnico: Czesław Michniewicz



