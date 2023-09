Al-Nassr x Al-Ahli: onde assistir, horário e escalações

A- A+

O Al-Nassr enfrenta o Al-Ahli nesta sexta-feira (22), às 15h (horário de brasília) no Estádio King Saud University, em Riade, na Arábia Saudita, em jogo válido pela sétima rodada da Saudi Pro League. O brasileiro Anderson Daronco será o árbitro da partida.

O time do craque português, Cristiano Ronaldo, que também conta com grandes nomes que vieram do futebol europeu, como Sadio Mané, Alex Telles, Brozovic, Fofana, Otávio e Laporte, está na sexta colocação da liga, somando 12 pontos. Sob o comando do português Luís Castro, que estava no Botafogo, o Al-Nassr vem fazendo bons resultados, vencendo as quatro últimas partidas disputadas.

O time visitante, Al-Ahli, também conta com nomes fortes, como o brasileiro Roberto Firmino, Mahrez, Édouard Mendy, Allan Saint-Maximin, Franck Kessié, o zagueiro brasileiro Ibañez, Julian Draxler e a jovem revelação espanhola, Gabri Veiga. A equipe ocupa a quinta colocação, com 15 pontos, três à frente do Al-Nassr.



Onde assistir: BandSports e Canal GOAT (YouTube)

Prováveis escalações:

Al-Nassr

Al-Aqidi; Al Ghanam, Al-Amri, Aymeric Laporte e Qassem; Al-Khaibari e Marcelo Brozovic; Sadio Mané, Otávio e Ghareeb; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luís Castro

Desfalques: Ayman Yahya, Anderson Talisca, Seko Fofana e Abdullah Madu (lesionados)

Al-Ahli

Édouard Mendy; Majrashi, Roger Ibáñez, Al Hamad e Al Ammar; Al Majhad e França Kessié; Riyad Mahrez, Veiga e Allan Saint-Maximin; Roberto Firmino. Técnico: Matthias Jaissle

Desfalque: Abdullah Otayf (lesionado)

Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Rafael Alves e Luanderson Lima dos Santos (auxiliares)



