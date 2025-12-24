A- A+

Futebol Internacional Al-Nassr x Al-Zawraa pela Copa AFC 2; veja escalações e onde assistir A equipe de Cristiano Ronaldo entra em campo nesta quarta-feira (24) pela 6ª rodada da fase de grupos do torneio

O duelo entre Al-Nassr e Al-Zawraa a partir das 13h (horário de Brasília), pela 6ª rodada da AFC Champios League 2, é uma opção para os apaixonados por futebol na véspera de Natal, nesta quarta-feira (24).

O confronto envolvendo a equipe saudita de Cristiano Ronaldo e o time iraquiano ocorre no Al-Awwal Park, em Riade.

O Al-Nassr lidera o grupo D com cinco vitórias em cinco partidas disputadas.

Já o Al-Zawraa ocupa a segundo posição da chave com nove pontos conquistados. Em caso de empate, os iraquianos vão garantir a vaga na próxima fase da competição.

Pelo lado do Al-Nassr, o técnico Jorge Jesus deve poupar o compatriota português e optar por uma escalação alternativa.

Além de Cristiano Ronaldo, Mané deve ser o outro desfalque importante. O senegalês está disputando a Copa Africana de Nações.

Prováveis escalações:

Al-Nassr: Bento; Al Ghannam, Simakan, Al Amri, Al Najdi; Angelo, Al Hassan, Brozovic, Wesley; Felix, Maran. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Zawraa: Hassan; Kadhim, Jabbar, Hashem, Ismael; Bitang; Abdulkareem, Nabeel, Al Rashdan, Hamaidan; Ibrahim. Técnico: Emad El Nahhas.

Onde assistir: ESPN e Disney +



