futebol internacional Al Nassr x Inter Miami: com Cristiano Ronaldo machucado, há chance de novo confronto com Messi? Último jogo entre os dois craques aconteceu em janeiro de 2023, em um amistoso entre PSG e o combinado do Al-Nassr e Al-Hilal

Os fãs de futebol ao redor do mundo aguardavam ansiosamente pelo jogo entre Al-Nassr e Inter Miami, pela segunda partida da Riyadh Season Cup, torneio amistoso de pré-temporada, para ver, talvez, o último confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. No entanto, o craque português revelou a lesão na semana passada e o técnico Luis Castro o deixou de fora da partida.

Desta forma, o último confronto entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continua sendo o amistoso do combinado do Al-Nassr e Al-Hilal contra o PSG, que ainda contava com o Messi no elenco, em janeiro do ano passado. Mas afinal, há chance de novo confronto entre os dois craques que marcaram a geração no futuro?

Como eles jogam em diferentes continentes e ambos possuem contrato até 2025, é impossível que se enfrentem em uma partida oficial de clubes. A única possibilidade do Al-Nassr jogar contra o Inter Miami seria com uma marcação de um outro amistoso, durante a próxima pré-temporada.

Eles ainda podem se enfrentar na Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025, mas para isso Messi precisa conquistar a Copa dos Campeões da CONCACAF de 2024 e CR7 se sagrar campeão da Liga dos Campeões da AFC de 2023–24 com o Al-Nassr. Mesmo assim, eles precisam dar sorte no sorteio de estarem no mesmo grupo. Ou seja, chances remotas.

Em seleções, a missão de se encontrarem em campo também é complicada. Neste ano, Cristiano Ronaldo disputará a Eurocopa, enquanto Messi jogará a Copa América. Portanto, eles também ficam dependentes de um amistoso organizado pelas duas federações.

Uma outra possibilidade seria em um confronto entre Argentina x Portugal na Finalíssima. Para isso, Messi e Cristiano Ronaldo precisam vencer a Copa América e a Eurocopa, respectivamente, para que joguem a partida intercontinental organizada pela Conmebol e Uefa.

E a última chance do confronto acontecer pode ser na Copa do Mundo de 2026, mas ambos precisam estar dispostos a disputar mais um Mundial, daqui a dois anos, e se cruzarem no caminho.

