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ASSALTO Alain Prost é assaltado dentro de casa na Suíça e sofre ferimento na cabeça Tetracampeão da Fórmula 1 teria sido rendido por criminosos armados em mansão às margens do Lago Léman

O ex-piloto Alain Prost viveu momentos de tensão durante um assalto em sua residência na cidade de Nyon, na Suíça. Segundo informações divulgadas pela imprensa europeia, o tetracampeão mundial da Fórmula 1 sofreu um ferimento na cabeça durante a ação criminosa ocorrida na última terça-feira (12).

De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, os assaltantes invadiram a mansão de Prost por volta das 8h30 da manhã. Durante o roubo, o ex-piloto e um de seus filhos foram ameaçados pelos criminosos, que exigiram a abertura do cofre da residência.

O valor dos objetos levados não foi divulgado oficialmente, mas a imprensa local afirma que o prejuízo pode ser elevado. Prost é embaixador da marca de relógios de luxo Richard Mille, conhecida por peças avaliadas em centenas de milhares de dólares.

Após o assalto, equipes de apoio psicológico teriam sido acionadas para atender a família. Até o momento, parentes do ex-piloto não se pronunciaram publicamente sobre o episódio.

A polícia suíça realizou operações em estradas e rodovias da região na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso até agora.

Segundo investigadores, a quadrilha teria fugido em direção à França logo após a invasão. O Ministério Público do cantão de Vaud abriu investigação criminal para apurar o caso.

Ainda segundo a imprensa suíça, Prost decidiu deixar temporariamente sua casa em Nyon após o episódio e retornou para Dubai, onde vive durante grande parte do ano.

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