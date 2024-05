A- A+

Sport Alan Ruiz volta a ser opção no Sport após ser liberado pelo DM O meia argentino viajou nesta quarta-feira (1°) para encarar o Coritiba pela Série B

Depois de três jogos fora por lesão, o meia Alan Ruiz deve voltar a ser relacionado pelo Sport. O argentino viajou nesta quarta-feira (1°) para se juntar ao elenco na preparação para o confronto contra o Coritiba, nesta sexta (3). O próprio atleta publicou em seu perfil no instagram uma foto seguindo viagem.

Alan Ruiz viajou para encarar o elenco rubro-negro. Foto: Reprodução.

Antes do duelo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, o Sport divulgou que Alan Ruiz estava passando pelo processo de transição física. O atleta foi liberado pelo Departamento Médico do clube.

A última partida do meia argentino foi contra o Ceará, pelas quartaas de final da Copa do Nordeste. Ele ficou de fora dos primeiros jogos da Série B contra Amazonas e Vila Nova, e contra o Galo.

Alan Ruiz tem 20 jogos com a camisa do Sport em 2024. São três gols marcados e sete assistências distribuídas.

Veja também

Mudança CBF adia Náutico x Ypiranga pela Série C por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul